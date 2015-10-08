台湾汇市：台币早盘实质汇价升幅缩减，因台股下跌及离岸人民币微贬

路透台北10月8日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价微幅走升。交易员表示，台币盘初一度强劲升值，惟随后受到台股下跌，及离岸人民币转为微贬等影响，使台币升幅明显缩减。

他们指出，台币实质汇价盘初一度升破32.600元，冲至32.535附近价位，但随后又跌破32.600。

〞股市下跌、(离岸)人民币转为小贬，有人进来买美金，台币升值力道明显减弱，又回到32.600以上了。〞一位中型民营银行交易员说。

本地时间10:20时，台股加权指数 下跌0.22%；韩元兑美元 报1,160.7，上日收在1,161.3。

台币早盘实质交易区间落在32.535-32.675；上日交易区间在32.576-32.740。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显缩减；一个月美元/台币远汇 报32.550/32.660，上日收在32.420。

亚洲市场周四盘初美元兑一篮子货币上涨，但仍保持在近期区间内，投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议纪录以从中寻找货币政策线索。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.550-32.750

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