台湾汇市：台币连四升收创近三周新高，因韩元走升及外资小幅汇入

* 台币连续四日收升，创近三周新高

* 外资频繁进出，台币随之起伏

* 下周一台币实质交易区间暂看32.500-32.700

路透台北10月8日 - 台币兑美元 周四微收升连四日上涨，并创近三周新高。交易员指出，在韩元走扬及外资微幅汇入带动下，台币震荡小升；惟市场暂时找不到方向，料下周将呈区间震荡。

他们表示，今天台币盘初因外资涌入一度强升；惟随后因台股下跌及外资频繁进出，使台币随之起伏。

〞外资一下子丢美元，一下子又进来买美金，我们也被弄的很乱，大家都没有方向。〞一位大型公股银行交易员说。

一位外资保管行交易员即称，今天外资确有不小的汇入款，但有外资保管行在买美元，显然外资方向不一，致台币忽强忽弱。

他表示，因昨天公布的9月出口数据不理想，台币趋势应是看贬，惟近来热钱大举流入亚洲等新兴市场，带动台币走扬，料短线台币应不易升破32.500的价位。

周四台币兑美元收升2.2分至32.850，创近三周收盘新高，此前收盘高价为9月18日的32.663。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期的美元/台币换汇点折价幅度缩减，显示市场预期台币升势趋缓；指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.570/32.610，上日收在32.420。

台湾股市周四收跌，终止连续七个交易日涨势。 ；台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超15.17亿台币，连三个交易日买超共计96.27亿台币；上交易日修正后为买超55.53亿台币。

韩国韩元兑美元 今日收升报1,159.0；上日收在1,163.3。

台湾财政部周三公布，9月出口金额较上年同期跌14.6%，逊于市场预估的衰退11.6%。 也出现连续第八个月衰退。

今日台币实质交易区间在32.535-32.675；上日交易区间在32.576-32.740。交易员预估，下周一台币实质交易区间暂看32.500-32.700。周五台湾金融市场将因公众假期休市一日。

本周余日及下周国际重要经济数据和事件：

10/8(四)：美联储公布9月政策会议记录。

10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。

10/12(一)：台湾央行代财政部标售104/13期公债，天期为五年期，金额350亿台币；美联储理事布雷纳德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议中，就经济前景与货币政策发表演说；亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就当前经济情况与货币政策发表演说；澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说；全球经济论坛(至10月14日)。

10/13(二)：台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议就美国经济与货币政策发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部的午餐会；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说；第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛(至10月15日)，演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。

10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书。

10/15(四)：台积电投资人说明会；美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在纽约大学史登商学院发表“长期成长与未来成长展望的决定性因素”演说；英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说；欧洲理事会会议(至10月16日) 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.850 32.872 32.535-32.880 32.875 8.45 7.08 司 元太外汇经纪公 32.851 32.873 32.545-32.876 32.876 3.72 3.71 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.040/-0.015 -0.080/-0.060 (完)

台币兑美元现价

台北外汇经纪公司

元太外汇经纪公司

Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)