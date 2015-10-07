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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 19:18 BJT

印尼经济：政府下调柴油和工业用天然气价格

路透雅加达10月7日 - 印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，政府将下调柴油、航煤和工业用天然气价格，作为周三宣布的第三轮经济刺激计划的一部分。

他还表示，汽油价格保持不变。

印尼金融服务局(Financial Services Authority)主管称，政府将放宽有关银行受托业务的规定，即银行代表某些公司客户管理外汇的业务。

印尼内阁秘书Pramono Anungs称，下周政府将宣布更多的刺激措施。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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