印尼经济：政府下调柴油和工业用天然气价格

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透雅加达10月7日 - 印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，政府将下调柴油、航煤和工业用天然气价格，作为周三宣布的第三轮经济刺激计划的一部分。
他还表示，汽油价格保持不变。
印尼金融服务局(Financial Services Authority)主管称，政府将放宽有关银行受托业务的规定，即银行代表某些公司客户管理外汇的业务。
印尼内阁秘书Pramono Anungs称，下周政府将宣布更多的刺激措施。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻