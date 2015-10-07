美国各类经济指标总览--2015/10/7

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布，美国8月消费者信贷增加160.2亿美元，预估为增长190 亿美元，7月经修正后为增加189.4亿美元，前值为增加191亿美元。 失业率(%) 5.1 (9月) 5.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (9月) 增加13.6 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.4% (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源核心CPI(%) ＋0.1 (8月) +0.7 (7月) 实质所得(%) +0.4 (7月) -0.4 (6月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (8月) +0.2 (7月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (8月) +0.3 (7月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第二季终值) +0.6 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +0.1 (第一季终值) 零售销售(%) +0.2% (8月) +0.7 (7月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差483.3 (8月) 逆差418.1 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.2 (第二季) +0.7 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) +0.9 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (8月) 78.0 (7月) 初请失业金人数(万人) 27.7 (9月26日当周 26.7 (9月19日当周) ) 联邦预算(亿美元) 赤字644 (8月) 赤字1,290 (7月) 领先指标(%) +0.1 (8月) 持平 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.2 (8月) 增加189.4 (7月修正值) 企业库存(%) +0.1 (7月) +0.7 (6月修正值) 建筑支出(%) +0.7 (8月) +0.4 (7月修正值) 消费者信心 101.5 (8月) 91.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 112.6 (8月) 116.1 (7月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (8月修正值) 113 (7月修正值) 成屋销售(万户) 531 (8月) 558 (7月修正值) 新屋销售(万户) 55.2 (8月) 52.2 (7月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (8月) +0.2 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.3 (8月修正值) +1.9 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.9 (9月) 59.0 (8月) 供应管理协会制造业指数 50.2 (9月) 51.1 (8月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (7月) +0.7 (6月修正值) 进口物价(%) -1.8 (8月) -0.9 (7月) 出口物价(%) -1.4 (8月) -0.4 (7月) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正 +2.6 (第一季修正值) 值) 非农业生产率(%) +3.3 (第二季修正 -1.1 (第一季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。