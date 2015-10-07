国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因供给充足但需求疲弱

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
路透悉尼/惠灵顿1月20日 - 澳元周五再度上涨，并触及近两个半月高位，之前公布的数据显示中国2016年第四季度经济扩张步伐超过预期。
路透新加坡10月7日 - 亚洲燃料油价差周三下跌，行业消息人士称因供给充足但需求疲弱。
日本经济产业省的一位官员称，日本8月的B、C型重燃料油销售下降7.4%至每日255,062桶，为1960年当月以来最低，反映出发电企业对燃料油使用的低迷。
供给充足，消息人士称印度、阿布扎比和秘鲁出售10月和11月的船货。
交易员表示，印度石油公司出售11月初船期的380-cst燃料油船货，对基本面构成压力。
一位行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能出售45,000吨船期10月10-20日从Ruwais装船的380-cst燃料油给壳牌，不过这未能确认。
一家秘鲁国有石油公司出售200,000桶燃料油或重燃料油(HFO)，船期为11月10-14日。
新加坡现货市场上，中石油以每吨262.50美元从BP买入20,000吨船期为10月22-26日的180-cst燃料油。
BP以每吨254.50美元从兴隆买入20,000吨船期为10月22-26日的380-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻