国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因供给充足但需求疲弱

路透新加坡10月7日 - 亚洲燃料油价差周三下跌，行业消息人士称因供给充足但需求疲弱。

日本经济产业省的一位官员称，日本8月的B、C型重燃料油销售下降7.4%至每日255,062桶，为1960年当月以来最低，反映出发电企业对燃料油使用的低迷。

供给充足，消息人士称印度、阿布扎比和秘鲁出售10月和11月的船货。

交易员表示，印度石油公司出售11月初船期的380-cst燃料油船货，对基本面构成压力。

一位行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能出售45,000吨船期10月10-20日从Ruwais装船的380-cst燃料油给壳牌，不过这未能确认。

一家秘鲁国有石油公司出售200,000桶燃料油或重燃料油(HFO)，船期为11月10-14日。

新加坡现货市场上，中石油以每吨262.50美元从BP买入20,000吨船期为10月22-26日的180-cst燃料油。

BP以每吨254.50美元从兴隆买入20,000吨船期为10月22-26日的380-cst燃料油。(完)

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