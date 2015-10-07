国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，科威特石油下调长协价格

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
路透悉尼/惠灵顿1月20日 - 澳元周五再度上涨，并触及近两个半月高位，之前公布的数据显示中国2016年第四季度经济扩张步伐超过预期。
路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周三稍稍从一个月高位下滑，降至每吨93.03美元，受布兰特原油上涨的打压。
交易员表示，基本面未见变化，仍有来自韩国的需求。韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水1.25-1.50美元的价格，买入50,000-75,000吨11月下半月船期的石脑油。
前一天乐天化学买入逾25,000吨相同船期的石脑油，价格为升水1.75美元左右。
科威特石油(KPC)将其2015年12月-2016年11月定期石脑油供给的价格，下调1美元至离岸价(FOB)每吨较中东报价升水13.50美元。
但大多数买家不接受这一价格，因预期供给会增加。
汽油裂解价差下跌至五周低点每桶11.92美元，反映出美国人气的低迷。路透周二的一项调查显示，10月2日当周美国汽油库存预计上升了500,000桶。
越南Petrolimex标购总计40,000吨95号汽油，船期为11月1-5日。
在也门，Aden Refinery Company (ARC)在中断近六个月后恢复进口油品。
贡渥已向Aden输送35,000吨汽油，船货目前已在港口靠岸。
新加坡现货市场上有五笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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