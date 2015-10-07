欧洲已公布经济指标--2015/10/7

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第二季 +0.4 r +0.5 r +1.5 r 英国 第二季 +0.7 f +0.7 f +2.4 f 德国 第二季 +0.4 f-@ +0.3 f-@ +1.6 f 法国 第二季 持平 r +0.7 r -- 意大利 第二季 +0.3 f +0.4 r +0.7 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 8月 -- 持平 f -0.1 p 英国 8月 +0.2 -0.1 持平 德国 9月 -0.2 p 持平 f 持平 p 法国(HICP) 8月 +0.4 f -0.4 f +0.1 f 意大利(HICP) 8月 +1.6 p -0.1 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 7月 -0.8 -0.2 r -2.6 英国 8月 -0.4 -0.1 -1.8 德国 8月 -0.5 持平 -1.7 法国 8月 -0.9 -0.1 -2.1 意大利 8月 -0.7 -0.5 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 8月 11.0 @ 11.0 r 英国 5-7月 5.5 5.6 德国 9月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第二季 10.3 10.3 意大利 8月 11.9 12.0 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。