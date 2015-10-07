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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 22:07 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/10/7

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第二季           +0.4  r            +0.5  r             +1.5  r
 英国             第二季           +0.7  f            +0.7  f             +2.4  f
 德国             第二季           +0.4  f-@          +0.3  f-@           +1.6  f
 法国             第二季           持平  r            +0.7  r               --  
 意大利           第二季           +0.3  f            +0.4  r             +0.7  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        8月             --               持平  f             -0.1  p
 英国                8月           +0.2               -0.1                持平  
 德国                9月           -0.2  p            持平  f             持平  p
 法国(HICP)          8月           +0.4  f            -0.4  f             +0.1  f
 意大利(HICP)        8月           +1.6  p            -0.1  f             +0.2  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              7月           -0.8               -0.2  r             -2.6  
 英国                8月           -0.4               -0.1                -1.8  
 德国                8月           -0.5               持平                -1.7  
 法国                8月           -0.9               -0.1                -2.1  
 意大利              8月           -0.7               -0.5  r             -2.9  
 
 失业率                       当月(季)%          上月(季)%                      
 欧元区              8月           11.0  @            11.0  r                   
 英国              5-7月            5.5                5.6                      
 德国                9月            6.4  @             6.4  @                   
 法国             第二季           10.3               10.3                      
 意大利              8月           11.9               12.0                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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