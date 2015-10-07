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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 22:08 BJT

标题新闻：英国第三季经济料成长0.5%，低于第二季的0.7%，但符合全年增长2.5%的预期-NIESR

英国国家经济社会研究院(NIESR)

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