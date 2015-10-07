芝加哥期市：CBOT玉米结束四天涨势收低，因获利了结

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，因在市场连涨四天触及10周半高位后出现一轮获利了结。

CBOT近月玉米合约 在隔夜时段未能升穿关键的4美元水准后，价格由升转跌。

交投最活跃的12月合约 短暂升穿200日移动均线和20日波林格区间的高端，但未能保持在这些技术位以上。

周度报告显示乙醇库存增加至1,881万桶，也令玉米承压。

12月玉米合约 结算价跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.95-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,722口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)