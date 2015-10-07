芝加哥期市：CBOT玉米结束四天涨势收低，因获利了结

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，因在市场连涨四天触及10周半高位后出现一轮获利了结。
CBOT近月玉米合约 在隔夜时段未能升穿关键的4美元水准后，价格由升转跌。
交投最活跃的12月合约 短暂升穿200日移动均线和20日波林格区间的高端，但未能保持在这些技术位以上。
周度报告显示乙醇库存增加至1,881万桶，也令玉米承压。
12月玉米合约 结算价跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.95-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为220,722口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。