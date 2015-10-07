全球金市：金价触及两周高位后回落，静待明日美联储公布会议记录

* 金价承压，因美元走强

* 白银和铂金连续第四日上涨

* 关注周四1800 GMT美联储公布会议记录

路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周三下跌，从两周高位回落，因美元上涨，但对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息推迟至明年的预期限制了黄金的跌幅。

1853 GMT，现货金 微幅下跌0.1%，报每盎司1,145.86美元，此前触及9月24日来最高1,153.30美元。

美国12月期金 收高2.3美元，报每盎司1,148.70美元。

市场交投相对疏落，交易商静待周四1800 GMT美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录。

“市场将在美联储9月会议记录中寻找决策者认为可支持美国升息的理据，以及他们就全球市场动荡进行了如何仔细深入的讨论，”U.S. Bank财富管理高级投资策略师Rob Haworth说。

美股和其他国家的股市回吐稍早录得的涨幅，因对美国企业盈利前景的担忧日益加重，且油价扭转早盘涨势。

美元指数 上涨，也令金价承压。

美国经济数据疲弱和对全球经济保持谨慎态度，使许多市场人士推迟对美联储升息时间的预期。对联储升息时机的臆测扶助金价在本月迄今上涨约3%。

其他贵金属方面，白银 上涨至三个半月高位16.10美元，连续第四日攀升，本月迄今累计上涨8.5%。

铂金 连涨第四日，升至9月25日来最高的952美元。

钯金 下跌1.1%，报694.75美元。(完)

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