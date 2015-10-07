全球金市：金价触及两周高位后回落，静待明日美联储公布会议记录

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
* 金价承压，因美元走强
* 白银和铂金连续第四日上涨
* 关注周四1800 GMT美联储公布会议记录
路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周三下跌，从两周高位回落，因美元上涨，但对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息推迟至明年的预期限制了黄金的跌幅。
1853 GMT，现货金 微幅下跌0.1%，报每盎司1,145.86美元，此前触及9月24日来最高1,153.30美元。
美国12月期金 收高2.3美元，报每盎司1,148.70美元。
市场交投相对疏落，交易商静待周四1800 GMT美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录。
“市场将在美联储9月会议记录中寻找决策者认为可支持美国升息的理据，以及他们就全球市场动荡进行了如何仔细深入的讨论，”U.S. Bank财富管理高级投资策略师Rob Haworth说。
美股和其他国家的股市回吐稍早录得的涨幅，因对美国企业盈利前景的担忧日益加重，且油价扭转早盘涨势。
美元指数 上涨，也令金价承压。
美国经济数据疲弱和对全球经济保持谨慎态度，使许多市场人士推迟对美联储升息时间的预期。对联储升息时机的臆测扶助金价在本月迄今上涨约3%。
其他贵金属方面，白银 上涨至三个半月高位16.10美元，连续第四日攀升，本月迄今累计上涨8.5%。
铂金 连涨第四日，升至9月25日来最高的952美元。
钯金 下跌1.1%，报694.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
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