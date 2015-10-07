美国股市：道琼工业指数收高0.73%，Nasdaq指数上升0.9%

路透纽约10月7日 - 美国股市周三收高，盘中交投震荡，由生物科技股反弹领涨，带动标普500指数升至三周最高水准。

道琼工业指数 收涨122.10点，或0.73%，至16,912.29点；标准普尔500指数 收高15.91点，或0.8%，至1,995.83点；Nasdaq指数 上升42.79点，或0.9%，至4,791.15点。(完)