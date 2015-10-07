美国股市：标普500指数触及三周高位，因医疗保健股上涨

* Regeneron和Amgen领涨医疗保健股

* 推特急升8%，因沙特王子增加持股

* 百胜集团受到重创，因中国市场的复苏速度慢于预期

* 道指上涨0.73%，标普500指数上升0.8%，Nasdaq指数涨0.9%

路透10月7日 - 美国股市周三收高，盘中交投震荡，由生物科技股反弹领涨，带动标普500指数升至三周最高水准。

材料类股也攀升，受助于黄金和白银价格不断上升。

餐厅经营商百胜集团 暴跌18.83%，此前公司调降全年获利预估，指因其主要市场中国的复苏速度慢于预期，而且受到强势美元的拖累。

标普医疗保健股指数 劲涨1.47%，为升幅最大的板块。周二医疗保健股和生物科技股被抛售令股市承压。

Regeneron 和Amgen 均录得逾4%的升幅，领涨医疗保健股。美国最大的雇主和医保计划处方药计划管理公司Express Scripts表示，已和这两家药厂签署协议，将它们生产的两种价格高昂的胆固醇药纳入药物计划之中，并预计未来一年将在这两种药物上支出不超过7.5亿美元。

“在投资者寻找坠落天使的时候，医疗保健股今天成为了他们的选择，”Wunderlich Securities的首席市场策略师Art Hogan表示，“过去几天的市场拖累今天成为了领头羊。”

标普材料类指数 上涨1.34%，标普能源指数 上扬1.33%，尽管美国原油价格收低1.5%。

黄金和白银期货近几日攀升，且自9月底以来一直走强，提振材料类股的表现。

尽管油价扭转涨势，但三大股指仍然上升，暗示对中国经济的忧虑引发商品价格下挫的最坏情况可能已经过去，Greentree Brokerage Services高管Warren West表示。

“我们不担心商品价格，我们认为在目前的(水准)已寻找到底部，”West说。

道琼工业指数 收涨122.10点，或0.73%，至16,912.29点。

标准普尔500指数 收高15.91点，或0.8%，至1,995.83点，稍早下滑0.18%。

Nasdaq指数 上升42.79点，或0.9%，至4,791.15点。

今天为过去七日中第六日走高，到目前为止，标普500指数较去年收盘水准下跌3.09%。道指下滑5.11%。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股第三季盈利现预计下跌4.4%，为六年来最大降幅。标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为15.5倍，和长期均值一致。

推特 急升8%，此前沙特王子Alwaleed bin Talal和其投资公司将在推特的持股提升至超过5%。

纽约证交所涨跌股分别为2,385和670家；Nasdaq市场涨跌股分别为2,061和776家。

有八只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有48只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。