日韩经济指标预测--10月8日-10月15日****

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月7日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,449
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,918
2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 盈余12,211 盈余18,086
2350 日本机械订单(较前月) 8月 +3.2% -3.6%
(较上年同期) +4.2% +2.8%
10月8日(四)
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 49.3
10月9日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00
10月12日当周
10月12日(一)
2100 韩国出口价格增幅(较上年同期) 9月 -- -1.5%
进口价格增幅(较上年同期) -- -13.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%
10月13日(二)
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7
2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -3.6%
10月14日(三)
0300 韩国L货供额 10月 -- 9.0%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正9
10月15日(四)
0430 日本工业产出 8月修正值 -- -0.5%
0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%
-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%
进口 -- -21.8%
贸易收支(亿美元) -- 顺差89
-- 韩国央行利率决议 10月 -- 1.50% (完)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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