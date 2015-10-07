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市场报道 | 2015年 10月 8日 星期四 06:20 BJT

****欧洲经济指标预测--10月8日-10月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月8日(四)

0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.3% 3.2%

(经季节调整) 3.4% 3.3%

0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -1.2% +2.4%

进口(较前月) -1.2% +2.2%

贸易收支(亿欧元) 顺差225 顺差228

1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.90

1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.50

1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.60

1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.30

1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 1-8-0 1-8-0

(升息-不变-降息)

1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

10月9日(五)

0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字798

0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.5% -0.8%

0800 意大利经季调工业生产(较前月) 8月 -0.3% +1.1%

经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.6% +2.7%

0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +1.0% -1.0%

(较上年同期) +1.4% -0.7%

0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差25 逆差34.61

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差100 逆差110.8

10月12日当周

10月12日(一)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字4

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 9月 -- -1.0%

10月13日(二)

0600 德国CPI终值(较前月) 9月 -- -0.2%

(较上年同期) -- 持平

　　消费者物价调和指数(HICP)终值(较前月) -- -0.3%

(较上年同期) -- -0.2%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -6.8%

0830 英国CPI(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- 持平

核心CPI(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.1%

扣除贷款后的RPI(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.2%

英国生产者物价指数(PPI)

未经季节调整的投入物价指数(较前月) -- -2.4%

(较上年同期) -- -13.8%

未经季节调整的产出物价指数(较前月) -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.8%

未经季节调整的核心产出指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 -- 正12.1

现况指数 -- 正67.5

10月13-16日

0600 德国批发物价指数(较前月) 9月 -- -0.8%

(较上年同期) -- -1.1%

10月14日(三)

0530 法国HCPI终值(较前月) 9月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +0.1%

0800 意大利CPI终值(较前月) 9月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +0.3%

HCPI终值(较前月) -- +1.6%

(较上年同期) -- +0.2%

0830 英国请领失业金人数(千人) 9月 -- 增加1.2

按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 -- 5.5%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.9%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.9%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 正9.7

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +1.9%

10月15日(四)

暂无重要指标公布。

(完)

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