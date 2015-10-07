欧洲经济指标预测--10月8日-10月15日****

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月8日(四)
0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.3% 3.2%
(经季节调整) 3.4% 3.3%
0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -1.2% +2.4%
进口(较前月) -1.2% +2.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差225 顺差228
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.90
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.50
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.60
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.30
1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
10月9日(五)
0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字798
0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.5% -0.8%
0800 意大利经季调工业生产(较前月) 8月 -0.3% +1.1%
经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.6% +2.7%
0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +1.0% -1.0%
(较上年同期) +1.4% -0.7%
0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差25 逆差34.61
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差100 逆差110.8
10月12日当周
10月12日(一)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 9月 -- -1.0%
10月13日(二)
0600 德国CPI终值(较前月) 9月 -- -0.2%
(较上年同期) -- 持平
消费者物价调和指数(HICP)终值(较前月) -- -0.3%
(较上年同期) -- -0.2%
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -6.8%
0830 英国CPI(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- 持平
核心CPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.1%
扣除贷款后的RPI(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.2%
英国生产者物价指数(PPI)
未经季节调整的投入物价指数(较前月) -- -2.4%
(较上年同期) -- -13.8%
未经季节调整的产出物价指数(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.8%
未经季节调整的核心产出指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 -- 正12.1
现况指数 -- 正67.5
10月13-16日
0600 德国批发物价指数(较前月) 9月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.1%
10月14日(三)
0530 法国HCPI终值(较前月) 9月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +0.1%
0800 意大利CPI终值(较前月) 9月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +0.3%
HCPI终值(较前月) -- +1.6%
(较上年同期) -- +0.2%
0830 英国请领失业金人数(千人) 9月 -- 增加1.2
按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 -- 5.5%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.9%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 正9.7
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +1.9%
10月15日(四)
暂无重要指标公布。
(完)
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