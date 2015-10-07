版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.28 +2.36 +3.69 3014426

京东 27.54 -0.17 -0.61 14349749

新浪 45.00 +1.85 +4.29 1792713

搜狐 44.99 +0.13 +0.29 257715

网易 128.25 +2.21 +1.75 639452

百度 144.77 -5.03 -3.36 6792323

台湾

台湾积体电路 21.93 +0.70 +3.30 2802291

联电 1.77 +0.04 +2.31 96915

日月光 5.38 +0.04 +0.75 337460

矽品精密 6.27 +0.11 +1.79 1057868

和信超媒体 0.55 +0.07 +14.87 202314

友达 3.08 +0.04 +1.32 669060

中华电信 30.49 +0.21 +0.69 68181

台湾国际航电 36.90 +0.39 +1.07 670057

香港

中国移动 60.98 +0.75 +1.25 214341

中国联通 12.74 +0.22 +1.76 153809

中国电信 49.37 +1.61 +3.37 15519

中芯国际 4.80 +0.10 +2.13 6050

电讯盈科 5.33 +0.04 +0.76 509

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐