《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 66.28 +2.36 +3.69 3014426
京东 27.54 -0.17 -0.61 14349749
新浪 45.00 +1.85 +4.29 1792713
搜狐 44.99 +0.13 +0.29 257715
网易 128.25 +2.21 +1.75 639452
百度 144.77 -5.03 -3.36 6792323
台湾
台湾积体电路 21.93 +0.70 +3.30 2802291
联电 1.77 +0.04 +2.31 96915
日月光 5.38 +0.04 +0.75 337460
矽品精密 6.27 +0.11 +1.79 1057868
和信超媒体 0.55 +0.07 +14.87 202314
友达 3.08 +0.04 +1.32 669060
中华电信 30.49 +0.21 +0.69 68181
台湾国际航电 36.90 +0.39 +1.07 670057
香港
中国移动 60.98 +0.75 +1.25 214341
中国联通 12.74 +0.22 +1.76 153809
中国电信 49.37 +1.61 +3.37 15519
中芯国际 4.80 +0.10 +2.13 6050
电讯盈科 5.33 +0.04 +0.76 509
(完)
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