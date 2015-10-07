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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 07:24 BJT

****澳新经济指标预测--10月8日-10月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月8日(四)

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +4.2%

10月9日(五)

0030 澳洲房屋融资 8月 +5.0% +0.3%

投资住房融资 -- +0.5%

0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20

10月12日当周

10月12日(一)

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5%

10月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11

企业信心指数 -- 正1

10月13-14日

2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6%

10月14日(三)

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0

10月15日(四)

0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6%

0030 澳洲就业人口(万) 9月 -- 增加1.74

全职就业人口(万) -- 增加1.15

劳动参与率 -- 65.5%

失业率 -- 6.2%

2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4%

(较上年同期) -- +0.3%(完)

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