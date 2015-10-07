澳新经济指标预测--10月8日-10月15日****

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月8日(四)
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +4.2%
10月9日(五)
0030 澳洲房屋融资 8月 +5.0% +0.3%
投资住房融资 -- +0.5%
0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20
10月12日当周
10月12日(一)
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5%
10月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11
企业信心指数 -- 正1
10月13-14日
2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6%
10月14日(三)
2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0
10月15日(四)
0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6%
0030 澳洲就业人口(万) 9月 -- 增加1.74
全职就业人口(万) -- 增加1.15
劳动参与率 -- 65.5%
失业率 -- 6.2%
2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4%
(较上年同期) -- +0.3%(完)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。