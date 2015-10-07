EIA库存周报：美国上周原油及汽油库存增幅超预期，馏分油库存减少

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
路透纽约10月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增幅超预期，因炼厂减少投入并闲置产能；与此同时，汽油库存增加而馏分油库存减少。
10月2日止当周原油库存 增加310万桶，至4.61亿桶，分析师预估为增加220万桶。
EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加9.8万桶。
EIA数据显示，炼厂日加工量 减少40.3万桶，为1月18日当周以来最大降幅。产能利用率 下降2.3个百分点，至87.5%。
美国上周每日原油进口量 减少48.6万桶，至654万桶。
“炼厂产能利用率大幅下降的影响，远超过了进口的减少。”ClipperData商品研究主管Matt Smith称。
EIA报告公布后，美国原油及布兰特原油期货在震荡交投中削减涨幅，终场均收低。
“本周的EIA数据偏空，原油和汽油库存增幅高过预期，即便是炼厂产能利用率因维修季到临而下降。”Caprock风险管理公司分析师Chris Jarvis称。
汽油库存 增加190万桶，路透调查的分析师预估为增加46.7万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少250万桶，分析师预估为减少79.2万桶。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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