EIA库存周报：美国上周原油及汽油库存增幅超预期，馏分油库存减少

路透纽约10月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增幅超预期，因炼厂减少投入并闲置产能；与此同时，汽油库存增加而馏分油库存减少。

10月2日止当周原油库存 增加310万桶，至4.61亿桶，分析师预估为增加220万桶。

EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 增加9.8万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工量 减少40.3万桶，为1月18日当周以来最大降幅。产能利用率 下降2.3个百分点，至87.5%。

美国上周每日原油进口量 减少48.6万桶，至654万桶。

“炼厂产能利用率大幅下降的影响，远超过了进口的减少。”ClipperData商品研究主管Matt Smith称。

EIA报告公布后，美国原油及布兰特原油期货在震荡交投中削减涨幅，终场均收低。

“本周的EIA数据偏空，原油和汽油库存增幅高过预期，即便是炼厂产能利用率因维修季到临而下降。”Caprock风险管理公司分析师Chris Jarvis称。

汽油库存 增加190万桶，路透调查的分析师预估为增加46.7万桶。