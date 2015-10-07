金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
路透10月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报850.78点，上涨2.67%。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：恒指收盘大涨3.1%，金融及能源板块劲扬
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,914.321点，上涨2.47%。
巴西汇市：雷亚尔下跌近1%，中止连涨三日之势，总统罗塞夫的重要撙节措施或许不能获得通过的担忧，盖过美联储今年暂缓升息押注的影响。雷亚尔兑美元 盘中一度走强至3.79，但之后回吐涨幅，终场收跌报3.8766/71，上日收报3.8419/29。
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南非股市：美国在更长时间内维持利率不变的前景，推动南非股市上涨。指标Top-40指数 收报47,162.94点，上涨1.16%；大盘综合指数 收报52,565.42点，上涨0.95%。
南非汇市：兰特兑美元涨逾1%，至两周高位
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印度股市：连续第六个交易日上涨，因ONGC等石油勘探类股追随原油价格反弹而上扬，同时马亨德拉集团 等汽车制造商亦走高，寄望即将来临的节日季将提振销售。BSE指数 收报27,035.85点，上涨0.38%；NSE指数 收报8,177.4点，上涨0.3%。两指数盘中均一度触及8月21日以来最高位。
印度汇市：卢比兑美元 升至8月12日以来最强水准，收报64.98/64.99，上日收报65.4050/65.4150。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报844.12点，上涨2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报459.73点，上涨3.15%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.664，升值1.05%；卢布兑欧元 报70.459，升值1.41%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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