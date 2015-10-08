英国经济：上浮后的最低薪资新标准对企业招聘构成抑制--REC调查

路透伦敦10月8日 - 周四发布的一份调查显示，英国企业主对提高后最低薪资水平的顾虑，导致他们通过劳务公司招聘雇员的速度急剧放缓。

英国招聘和就业联合会(REC)称，上个月企业通过劳务公司招聘长期员工人数的速度创2013年初以来最慢，当年那个时候英国经济复苏才刚露苗头。

REC执行长Kevin Green称，明年4月起将启用提高后的最低薪资标准，导致一些行业的公司考虑对办公自动化增加投资。

“这可能对英国的生产力产生积极影响，但也有可能抑制就业增长，”Kevin Green说。

英国财政大臣奥斯本称，2020年最低薪资水平将上浮40%。英国的预算预测人士预计这一调整将导致就业机会减少6万个。

Green还称，企业主难以招到合格的员工，政府应当帮助企业从其他国家引入有技能的雇员。

“目前是建筑和工程行业正处于关键阶段，对铁路翻新升级和建房项目构成很大威胁，”他说。

这次调查由毕马威会计师事务所赞助进行。调查显示，长期职位的起薪创20个月以来最小增幅。这与近几个月强劲增长的官方薪资数据形成鲜明对比。