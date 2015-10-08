表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透东京10月8日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至10月3日的一周，外资依然卖超日本股票。
外资10月3日止当周在日本股市卖超1,773亿日圆，前一周为卖超1,922亿日圆。
日本投资人最近一周卖超海外债券1.2615万亿(兆)日圆，前一周为买超1.0378万亿日圆。
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
9月27日-10月3日 -177.3 +30.3 -1,177.6
9月20日-9月26日 -192.2r -1,077.0 -175.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
9月27日-10月3日 +612.2 -1,261.5 -70.8
9月20日-9月26日 +13.6 +1,037.8r -54.9r
9月13日-9月19日 +411.1 +724.7 +84.7r
9月 6日-9月12日 +380.6 +514.8r -21.6
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选