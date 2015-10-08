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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 08:04 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京10月8日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至10月3日的一周，外资依然卖超日本股票。

外资10月3日止当周在日本股市卖超1,773亿日圆，前一周为卖超1,922亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券1.2615万亿(兆)日圆，前一周为买超1.0378万亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

9月27日-10月3日 -177.3 +30.3 -1,177.6

9月20日-9月26日 -192.2r -1,077.0 -175.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

9月27日-10月3日 +612.2 -1,261.5 -70.8

9月20日-9月26日 +13.6 +1,037.8r -54.9r

9月13日-9月19日 +411.1 +724.7 +84.7r

9月 6日-9月12日 +380.6 +514.8r -21.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 白云; 审校 张若琪)

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