《全球主要国家债券发行预告》--10月8日-10月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/8 美国 发售30年期公债 10/8 日本 标售三个月期贴现国库券 10/8 日本 标售30年期政府公债 10/12 意大利 标售国库券 10/12 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/13 西班牙 标售国库券 10/13 意大利 标售中长期公债 10/14 日本 标售五年期政府公债 10/15 日本 标售三个月期贴现国库券 10/15 西班牙 债券标售 10/15 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩债 券 10/15 英国 标售2026年到期的通膨保值公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选