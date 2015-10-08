《中国报摘》--中国证券报10月8日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 头版头条:
--中国“十一”长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数 累计上涨逾5%，香港恒生指数 上涨8%。大宗商品表现抢眼，纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%。
* 其他:
--国家统计局将陆续发布9月经济数据。分析人士预计，9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将回落，投资增速继续下滑，经济下行压力依然较大。
--期货业协会数据显示，9月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月市场成交量2.76亿手,成交额为14.09万亿元人民币，环比分别下降19.07%和77.8%。
--中航工业集团旗下中航动力 、成发科技 和中航动控 日前联袂停牌并先后公告称，接到实际控制人通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，尚需研究制定相关方案，公司股票继续停牌。
--跨境通 拟以不低于20.92元/股的价格，非公开发行不超过1.3亿股股票，募资总额不超过27.1亿元，用于跨境进口电商平台建设项目等。
--中国人民大学国家发展与战略研究院报告建议，可通过“杠杆率软着陆”恢复信贷市场功能、货币政策总基调由“稳健”转为“适度宽松”等多方面，考虑货币政策转型新思路。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选