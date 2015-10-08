《中国报摘》--中国证券报10月8日

* 头版头条:

--中国“十一”长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数 累计上涨逾5%，香港恒生指数 上涨8%。大宗商品表现抢眼，纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%。

* 其他:

--国家统计局将陆续发布9月经济数据。分析人士预计，9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将回落，投资增速继续下滑，经济下行压力依然较大。

--期货业协会数据显示，9月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月市场成交量2.76亿手,成交额为14.09万亿元人民币，环比分别下降19.07%和77.8%。

--中航工业集团旗下中航动力 、成发科技 和中航动控 日前联袂停牌并先后公告称，接到实际控制人通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，尚需研究制定相关方案，公司股票继续停牌。

--跨境通 拟以不低于20.92元/股的价格，非公开发行不超过1.3亿股股票，募资总额不超过27.1亿元，用于跨境进口电商平台建设项目等。