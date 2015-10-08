更正-《全球汇市》美元指数上涨，受益于美债收益率上升

(更正：内文第九段...欧洲央行下次将于10月22日公布政策决议，而非“今日稍晚”)

* 投资者等待美联储9月会议纪录欲从中寻觅政策线索

* 日圆走强，但涨势受限于有关日本央行放松政策的预期

* 英镑、欧元在英国央行和欧洲央行会议前表现停滞

路透东京10月8日 - 亚洲市场周四盘初美元兑一篮子货币上涨，但仍保持在近期区间内，投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议纪录以从中寻找货币政策线索。

美元指数 涨约0.1%至95.595，为8月末以来93.718-96.700区间的中点。

今天稍晚时，美联储将公布9月政策会议记录。投资人将审视记录，找寻美联储何时将施行2006年以来首次升息的线索，看是今年稍晚还是等到2016年。

美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元，因美联储可能推迟升息的预期扶助美股上扬；指标10年期公债收益率 在亚洲盘中报2.065%，较美国盘周三收盘的2.060%上升。10年券收益率隔夜触及一周高点2.086%。

日圆缓步微升，但日本央行最快本月将出台更多刺激举措的预期，令日圆涨幅受限。

日本央行周三维持货币政策不变，但出口下降及油价下跌，使央行持续面临在10月30日会议上祭出更多刺激举措的压力。日本央行预计还将在此次会议上下调长期经济和物价预估。

周四稍早公布的数据突显日本经济复苏动力减弱。日本政府调降对机械订单的评估，称机械订单停滞不前。8月核心机械订单较上月下滑5.7%，此前市场普遍预期为增加3.2%。

美元兑日圆 报119.92，下跌约0.1%。欧元兑日圆 报134.76，跌约0.1%。

欧元 略走低至1.1235美元，欧洲央行下次将于10月22日公布政策决议。

“我们认为，下调存款利率是欧洲央行的选项之一。不过，那是近期内最不可能动用的工具，”巴克莱策略师在给客户的报告中称。

但他们表示，相信欧洲央行最初的行动将是扩大量化宽松计划的购买规模及范围，并延长该计划的期限，预计央行可能在年底前宣布这样做。

英国央行也将在晚些时候宣布政策决定，料将按兵不动。英镑兑美元 现报1.5311，基本持平于纽约尾盘水准。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1242 1.1235 0.06 -7.07 1.2097

美元/日圆 119.91 120.00 -0.08 0.38 119.68

欧元/日圆 134.80 134.82 -0.01 -7.18 144.78

美元/瑞郎 0.9733 0.9730 0.03 -2.09 0.9941

英镑/美元 1.5315 1.5314 0.01 -1.66 1.5573

美元/加元 1.3057 1.3055 0.02 12.39 1.1618

澳元/美元 0.7195 0.7204 -0.12 -11.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6616 0.6608 0.12 -15.15 0.7797

澳元/日圆 86.280 86.450 -0.20 -11.72 97.750

新西兰元/日圆 79.330 79.300 0.04 -15.16 93.310

英镑/日圆 183.64 183.77 -0.07 -1.18 186.38

澳元/新西兰元 1.0870 1.0895 -0.23 3.83 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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