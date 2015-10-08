企业并购：戴尔和EMC就并购事宜展开谈判--华尔街日报

路透10月7日 - 华尔街日报周三报导称，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell) 正与易安信电脑系统(EMC) 进行合并谈判。

报导援引消息人士的话称，目前尚不清楚是全部还是部分收购EMC。该交易并不十分确定。

因在常规工作时间之外，尚未联系到EMC和戴尔置评。

华尔街日报去年9月曾报导称，企业数据存储设备制造商EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普 举行了会谈。(完)