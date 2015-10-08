企业并购：戴尔和EMC就并购事宜展开谈判--华尔街日报

标题新闻：Advent和贝恩资本达成从银行手中收购德国支付集团Concardis的协议，收购价未披露
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路透10月7日 - 华尔街日报周三报导称，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell) 正与易安信电脑系统(EMC) 进行合并谈判。
报导援引消息人士的话称，目前尚不清楚是全部还是部分收购EMC。该交易并不十分确定。
因在常规工作时间之外，尚未联系到EMC和戴尔置评。
华尔街日报去年9月曾报导称，企业数据存储设备制造商EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普 举行了会谈。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。