《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月8日

*工商时报：

--为提振买气，行政院会今日将讨论旧车换新车减税方案，民众购车以旧换新可减货物税，目前研拟三种方案，依折旧条件，分别省下3万-7万台币，由院长毛治国拍板，预估可让新车挂牌数增加10万辆，刺激国产车市。

--金管会主委曾铭宗7日在立法院时表示，今年首度有银行来申请裁撤分行、且缴回分行执照，这种裁撤分行动作未来会更快，强调已要求银行提出因应措施，提供分行员工转型及培训计画。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗昨表示，证所税案将照常推动，此案若能过关，有助扩大台股量能，日均量可回复到1,200亿台币以上。此外，国安基金敲定12日召开例会，讨论延长护盘案。

--选情告急，为吸引劳工选票，蓝委要求行政院调高基本工资。立法院国民党团召开党团大会，通过国民党立委孙大千提案，要求行政部门在年底前召开基本工资审议委员会，将基本工资调高为2.5万台币，并研议本劳、外劳基本工资脱钩。

--国民党中常会通过将召开临时全代会，但党主席朱立伦会中未松口承担责任、接替洪秀柱，仅强调〞凝聚共识、团结胜选。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。