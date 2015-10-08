《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月8日

路透香港10月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.7495港元 ) 美国股市周三收高，道琼工业指数 收涨122.10点，或0.73%，至16,912.29点。盘中交投震荡 ，由生物科技股反弹领涨，带动标普500指数升至三周最高水准。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 119.370 6.98 99189 9.251 -2.83 中国铝业 9.000 4.65 20709 2.790 -0.72 中国移动 60.980 1.25 214341 94.513 -0.36 中国人寿 19.020 3.03 107716 29.479 -0.58 中石油 79.480 5.24 52820 6.159 -2.08 中石化 70.090 5.16 35508 5.432 -0.70 汇丰控股 40.570 2.63 2688662 62.879 1.34 中电信 49.370 3.37 15519 3.826 0.42 中国联通 12.740 1.76 153809 9.873 0.23 兖州煤业 5.290 5.80 20290 4.099 -1.22 华能国际 46.420 2.04 4771 8.993 -0.52 南方航空 35.860 -1.35 8320 5.558 -0.04 东方航空 29.500 -1.34 9634 4.572 -0.17 中芯国际 4.800 2.13 6050 0.744 -2.11 （完） (整理 梁慧仪)