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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月8日

路透香港10月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美
元=7.7495港元 )
    
    美国股市周三收高，道琼工业指数 收涨122.10点，或0.73%，至16,912.29点。盘中交投震荡
，由生物科技股反弹领涨，带动标普500指数升至三周最高水准。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       119.370    6.98      99189             9.251      -2.83
 中国铝业                       9.000    4.65      20709             2.790      -0.72
 中国移动                      60.980    1.25     214341            94.513      -0.36
 中国人寿                      19.020    3.03     107716            29.479      -0.58
 中石油                        79.480    5.24      52820             6.159      -2.08
 中石化                        70.090    5.16      35508             5.432      -0.70
 汇丰控股                      40.570    2.63    2688662            62.879       1.34
 中电信                        49.370    3.37      15519             3.826       0.42
 中国联通                      12.740    1.76     153809             9.873       0.23
 兖州煤业                       5.290    5.80      20290             4.099      -1.22
 华能国际                      46.420    2.04       4771             8.993      -0.52
 南方航空                      35.860   -1.35       8320             5.558      -0.04
 东方航空                      29.500   -1.34       9634             4.572      -0.17
 中芯国际                       4.800    2.13       6050             0.744      -2.11
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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