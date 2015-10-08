美国政经：希拉里克林顿表态反对TPP，忧心无力驾驭汇率操控与药价

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透华盛顿10月7日 - 美国民主党总统参选人希拉里克林顿周三表示，并不支持涵盖12个国家的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，对总统奥巴马的亚洲战略枢纽中心原则表达反对意见。
希拉里克林顿表示，她担心这项协议对打击汇率操控，或保护消费者不受药品价格过高之害，恐怕力有未逮。她在奥巴马首任总统期间担任国务卿，曾对这项贸易协议的进展提供支持。
“据我所见，这其中的门槛非常高，我不认为协议有达到标准，”她在竞选活动中发表的一份声明中表示。
“我不认为我们能够对新协议的疑虑继续往好的方面去想。尽管付出最大的努力，但风险还是太高，终究会弊多于利，”她表示。
这并非希拉里克林顿首度与政府主要政策唱反调。她在争取党内总统参选提名面临参议员Bernie Sanders的挑战，美国副总统拜登也可能投入角逐提名的战局。
希拉里克林顿是在接受美国公共电视网(PBS)“Newshour”节目访问时说，首度表达反对这项贸易协议。
必须获得国会批准的TPP协定，也面临来自议员的质疑。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选