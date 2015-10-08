澳新汇市：澳新货币兑欧元接近七周高位，兑美元保持上涨

因为这点，银行间利率期货暗示的12月降息机率有所下降，约为30%，本周早前为50%。不过，利率期货仍暗示2016年中肯定会降息25个基点。

欧元兑澳元和新西兰元对大幅跌势展开整理，投资者纷纷缩减欧元多仓。欧元兑澳元 一度跌至8月底以来最低位1.5507澳元，最新报1.5622澳元。欧元兑新西兰元 跌至1.7000新西兰元，周三下挫1.3%。

新西兰元兑美元 持于0.6605美元；周三上扬超过1%，盘中触及0.6647美元高点。

“奶制品行业前景没那么黯淡了，这似乎在支撑新西兰元维持近期的上行动能，”新西兰银行的资深策略师Kim Martin说。

全球奶制品价格在本周奶品巨擘恒天然(Fonterra)举行的拍卖中跳涨10%。新西兰元汇率对奶制品价格的变动很敏感。新西兰元的阻力位在0.6710美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价