澳新汇市：澳新货币兑欧元接近七周高位，兑美元保持上涨

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
因为这点，银行间利率期货暗示的12月降息机率有所下降，约为30%，本周早前为50%。不过，利率期货仍暗示2016年中肯定会降息25个基点。
欧元兑澳元和新西兰元对大幅跌势展开整理，投资者纷纷缩减欧元多仓。欧元兑澳元 一度跌至8月底以来最低位1.5507澳元，最新报1.5622澳元。欧元兑新西兰元 跌至1.7000新西兰元，周三下挫1.3%。
新西兰元兑美元 持于0.6605美元；周三上扬超过1%，盘中触及0.6647美元高点。
“奶制品行业前景没那么黯淡了，这似乎在支撑新西兰元维持近期的上行动能，”新西兰银行的资深策略师Kim Martin说。
全球奶制品价格在本周奶品巨擘恒天然(Fonterra)举行的拍卖中跳涨10%。新西兰元汇率对奶制品价格的变动很敏感。新西兰元的阻力位在0.6710美元。(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选