《交易视点》台湾因数据差有机会进入降息循环，台债中性--元大宝来证

路透台北10月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾昨日公布9月份进出口数据，表现如同预期的不理想，第三季GDP可能出现负成长状况，若第四季数据在利率政策实施之下仍不见起色，将有机会进入降息循环。仅管有降息预期，在柜买中心的单一机购持券限制下，投资买盘进场相当保守，多空消息角力之下，中性看待目前格局，预估十年券104/12期 成交区间在1.13~1.23%，而五年券104/13期 则在0.77%~0.87%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)