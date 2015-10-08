《交易视点》台湾因数据差有机会进入降息循环，台债中性--元大宝来证

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北10月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾昨日公布9月份进出口数据，表现如同预期的不理想，第三季GDP可能出现负成长状况，若第四季数据在利率政策实施之下仍不见起色，将有机会进入降息循环。仅管有降息预期，在柜买中心的单一机购持券限制下，投资买盘进场相当保守，多空消息角力之下，中性看待目前格局，预估十年券104/12期 成交区间在1.13~1.23%，而五年券104/13期 则在0.77%~0.87%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选