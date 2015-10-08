《香港报摘》--经济日报10月8日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--香港金管局总裁陈德霖称，楼市升跌周期难于一时半刻而定，现时楼市仍不明朗，＂判断是否转势，难度犹如联储局决定是否加息＂，金管局将继续紧盯左右楼市的10个关键因素。
* 其他：
--长实地产 八年后再进驻将军澳日出康城，勇夺第八期发展项目，总投资约100亿港元。对于投地是否回应撤资传闻，集团执行董事吴佳庆指＂肯定不会＂。
--亨德森环球地产股票基金联席主管白朗佳（Guy Barnard）指，过去两年都有人预期香港楼市会大跌，结果这两年楼价依然上升，相信本港住宅需求仍然稳健，特别是中小型单位，但本港楼价升势需要减慢，长远才能保持升势。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选