《香港报摘》--经济日报10月8日

* 要闻版头条：

--香港金管局总裁陈德霖称，楼市升跌周期难于一时半刻而定，现时楼市仍不明朗，＂判断是否转势，难度犹如联储局决定是否加息＂，金管局将继续紧盯左右楼市的10个关键因素。

* 其他：

--长实地产 八年后再进驻将军澳日出康城，勇夺第八期发展项目，总投资约100亿港元。对于投地是否回应撤资传闻，集团执行董事吴佳庆指＂肯定不会＂。

--亨德森环球地产股票基金联席主管白朗佳（Guy Barnard）指，过去两年都有人预期香港楼市会大跌，结果这两年楼价依然上升，相信本港住宅需求仍然稳健，特别是中小型单位，但本港楼价升势需要减慢，长远才能保持升势。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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