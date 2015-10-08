全球金市：金价基本持平而美元走强，市场等待美联储会议纪录

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
在近来美国公布一连串表现疲弱的数据后，对于美联储将推迟至明年才升息的预期，限制金价跌势。
美联储将于1800 GMT公布9月政策会议记录，市场关注决策官员对全球经济的看法，及对美国货币政策的影响。
中国投资人度完长假周四归队返市，也可能支撑金价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三持仓减少0.26%至687.20吨。
其他贵金属方面，现货银 跌0.7%；此前连涨四天，周三触及三个半月高位16.10美元。
钯金 跌1%，本周稍早触及6月以来最高水准。
全球矿商和大宗商品交易商嘉能可 周三表示，由于铂金价格下跌且运营条件困难，已经关闭了南非的Eland铂金矿，并裁员818人。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选