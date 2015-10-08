全球金市：金价基本持平而美元走强，市场等待美联储会议纪录

在近来美国公布一连串表现疲弱的数据后，对于美联储将推迟至明年才升息的预期，限制金价跌势。

美联储将于1800 GMT公布9月政策会议记录，市场关注决策官员对全球经济的看法，及对美国货币政策的影响。

中国投资人度完长假周四归队返市，也可能支撑金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三持仓减少0.26%至687.20吨。

其他贵金属方面，现货银 跌0.7%；此前连涨四天，周三触及三个半月高位16.10美元。

钯金 跌1%，本周稍早触及6月以来最高水准。

全球矿商和大宗商品交易商嘉能可 周三表示，由于铂金价格下跌且运营条件困难，已经关闭了南非的Eland铂金矿，并裁员818人。 (完)

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