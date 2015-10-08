《香港报摘》--信报10月8日

* 要闻版头条：

--长实地产 昨击败五名对手，投得将军澳日出康城第八期项目，成为集团重组后投地第一击。长实地产强调投地并非为了回应撤资的说法，而是视乎发展潜力；市场预期，项目日后的开售尺价，将逾1.15万港元。

* 其他：

--瑞信发表报告指出，越南是《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）中制造业出口零关税的主要受惠者，瑞信看好一众在越南设厂的股份，包括申洲国际 、互太纺织 、天虹纺织 、裕元 及九兴 。

--吉利汽车 公布9月销售汽车42,158辆，按年增长8.04%；首9个月累计销量为35.54万辆，按年升29.64%，完成全年销量目标45万辆的79%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘