台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北10月8日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,398.5亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行2,288.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为186亿台币，累积超额准备为672亿台币、加计前期1%的超额准 备2,403亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选