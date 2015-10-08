《香港报摘》--其他报纸重要消息10月8日

* 明报：

--创业板新股热闹非常，昨日再度上演奇观，以配售形式上市的云裳衣 首日挂牌，开市不到一个小时股价即飙升至4.2港元，较招股价高27倍，惟其后掉头回落，最终收报1.6港元，但仍较招股价有近10倍升幅。

* 苹果日报：

--由爪哇控股 持有逾10年仍未发展的火炭坳背湾街1至11号地盘，刚以约11.2亿港元售出，新买家为深圳发展商中洲投资控股。

* 东方日报：

--匹克体育 公布，明年次季订单总额按批发价计，按年录得10至20%增长。其中鞋类订单额增长20%至30%，鞋类平均批发价亦有中单位数增长，服装订单额虽有中单位增长，但平均批发价却有低单位数跌幅。

* 星岛日报：

--先思行 公布，旗下手机应用程式开发公司Koocell引入由台湾胜义科技研发，以手机用户位置为基础的推播式广告平台AdLocus，并成为该平台的首个海外独家代理。

* 文汇报：

--花旗的全球股市策略报告指，全球企业明年每股盈利增长可达8%，认为投资者目前是时候鼓起＂勇气＂，料全球股市至明年底的潜在回报可有近20%，只认为全球牛市正在老化(ageing)，但并未完结。（完）