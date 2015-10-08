《中国报摘》--其他报纸重要消息10月8日

-- 腾邦国际 、佳隆股份 、御银股份 公告，拟组成七家合作方联合体，参与前海股权交易中心(深圳)增资扩股。前海中心是次增资扩股，将增加出资额6亿元人民币，占增资后的股权比例为50.9597%，挂牌价格为12.6亿元。

--方正证券 称，全资子公司民族证券提交20.5亿元款项回款进度情况报告，上述款项中，民族证券共收到3.08亿元。此前民族证券因将20.5亿元自有资金投向单一资金信托计划，涉嫌构成违规行为而被证监会调查。

--国家统计局局长王保安撰文称，中国经济进入转型发展新常态，指标间的关系也出现了一些与以往不同的新变化，表现为在经济增速略有回落的情况下，用电量增速回落明显，铁路货运量增速出现下降。(完)