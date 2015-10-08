《中国报摘》--其他报纸重要消息10月8日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
**上海证券报**
-- 腾邦国际 、佳隆股份 、御银股份 公告，拟组成七家合作方联合体，参与前海股权交易中心(深圳)增资扩股。前海中心是次增资扩股，将增加出资额6亿元人民币，占增资后的股权比例为50.9597%，挂牌价格为12.6亿元。
**证券时报**
--港交所资料显示，河南省第二大城商行--郑州银行日前提交上市预披露文件，成为第七家向港交所提出首次公开发行(IPO)申请的境内城商行。
--大连商品交易所工业品事业部总监陈纬表示，目前该所正在加紧进行铁矿石合约的制度创新完善，拟通过仓单做市商制度，打消客户近月交割和接收仓单疑虑，提高近月合约流动性。
--方正证券 称，全资子公司民族证券提交20.5亿元款项回款进度情况报告，上述款项中，民族证券共收到3.08亿元。此前民族证券因将20.5亿元自有资金投向单一资金信托计划，涉嫌构成违规行为而被证监会调查。
**人民日报**
--国家统计局局长王保安撰文称，中国经济进入转型发展新常态，指标间的关系也出现了一些与以往不同的新变化，表现为在经济增速略有回落的情况下，用电量增速回落明显，铁路货运量增速出现下降。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选