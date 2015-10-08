日本已公布经济指标--2015/10/8

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.3% r -0.4% r 11月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.2% -0.1% 10月29日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.1% 持平 10月29日 -- 工业生产(m/m) 8月 -0.5% p -0.8% r 10月15日 -- 失业率 8月 3.4% @ 3.3% @ 10月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差5,697 逆差2,681 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 8月 +2.9% -0.2% 10月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选