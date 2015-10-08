港报社评：国民党败局难挽，台海势添暗涌--经济日报10月8日

在台湾，国民党启动程序撤换洪秀柱，谋由党主席朱立伦出战总统大选，此仅为免立委选战受牵连，民进党蔡英文当选总统几成定局，两岸经贸关系虽难剧变，惟台海政局势添暗涌。

国民党昨决定阵前易帅，将召开临时代表大会，预料最快下周六正式撤换洪秀柱的参选人资格，改由朱立伦出战。今次重大变动发出的信息，就是国民党大选挫败几成定局。

此因现时距离明年1月16日的大选投票日，仅剩约3个月时间，在极短促的时间内，朱立伦除要摆平换将所造成的党内严重撕裂，整个选举工程更要推倒重来，要凭此赢得总统宝座，根本是不可能任务。

国民党的盘算，应是为了避免同期举行的立委选举大面积崩盘。因马英九施政不彰，加上党内乱局空前，要赢取台岛民众支持，守住立法院过半数席位几不可能；但最起码亦借助朱立伦的较高人气，尽量拉抬立委选情，死守四分之一的关键少数，力保修宪否决权，避免民进党全面控制行政立法机器，以至修宪启动权，令国民党步向泡沫化。

正因如此，国民党阵前易帅揭示，台湾的总统选战结果大局已定，宣示国民党将与总统宝座缘尽，民进党蔡英文当选几成定局，台湾将出现第三次政党轮替。

蔡英文笃定胜选，外界虽忧曾是李登辉《两国论》主要推手的她，或会将台湾带向台独。惟蔡英文经历2012年总统大选落败，深知高调主张台独难赢关键的中间选民支持，故在今次选战中，她不断强调会维持现状，相信就算她上任后，台独色彩动作亦未必明显。

故蔡英文一旦上场，两岸经贸关系虽难再以较快速度前进，惟既有的两岸经贸政策料将稳定延续，而一些新的两岸经贸合作项目，尤其是对台湾明显有利的，蔡英文亦很可能照样袋袋平安。

两岸的最大变数，实是政治关系。此因蔡英文以至其背后团队，在美国有深厚人脉；且蔡英文的家族在台湾日治时期起家，与日本政商界渊源深厚。此或预视蔡英文的两岸政策，势渗入更浓厚的美、日色彩，更乐于成美、日牵制中国大陆的棋子，如透过美国对台军售，以至加入由美、日牵头的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），藉各种政经以至军事动作，令两岸政治关系增添暗涌。

国民党的宫闱内斗固受外界关注，惟选后的台海政局势面临大变，北京将如何处理这个头痛问题，才是未来两岸关系走向的真正关键。（完）

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