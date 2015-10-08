中国货币市场：回购利率虽降但资金仍紧，节后首日公开市场净投放助力

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海10月8日 - 中国银行间市场周四主要回购加权利率 普降，但交易员表示，长假后资金并未较上月末出现明显改善，隔夜跌逾10个基点(bp)更多应与可跨月功能消失有关，目前大型银行有借有出，流动性呈紧平衡状态。
他们并称，央行公开市场稍早逆回购放量，净投放资金对市场有所助力。另外，即使资金稍紧，因对央行维稳资金面的预期仍在，机构心态较为平静。
因国庆假期，中国主要金融市场10月1日至10月7日休市。
华南一银行交易员称，早盘“资金有点紧，主要还是隔夜。是能借到，就是比较费劲。”
她并指出，从央行今日公开市场净投放，以及此前灵活满足机构临时需求等来看，不必过于担心短期流动性问题。
国庆节前最后一个交易日，隔夜回购因具备跨月功能而备受青睐，该品种当日供不应求。
央行公开市场今日稍早进行了1,200亿元人民币的七天期逆回购操作，利率持平于2.35%。据此计算，本周公开市场将净投放400亿元资金。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8712 1.9949 -12.37
七天 2.3565 2.3788 -2.23
14天 2.7101 2.8006 -9.05
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1400 2.1600 +198.00
七天 2.6400 0.3900 +225.00
14天 2.5000 0.6300 +187.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8700 1.9800 -11.00
七天 2.3700 2.3600 +1.00
14天 2.7100 2.8200 -11.00
Shibor
其中:隔夜 1.9090 1.9890 -8.00
七天 2.4000 2.4080 -0.80
三个月 3.1515 3.1530 -0.15
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选