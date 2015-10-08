中国货币市场：回购利率虽降但资金仍紧，节后首日公开市场净投放助力

路透上海10月8日 - 中国银行间市场周四主要回购加权利率 普降，但交易员表示，长假后资金并未较上月末出现明显改善，隔夜跌逾10个基点(bp)更多应与可跨月功能消失有关，目前大型银行有借有出，流动性呈紧平衡状态。

他们并称，央行公开市场稍早逆回购放量，净投放资金对市场有所助力。另外，即使资金稍紧，因对央行维稳资金面的预期仍在，机构心态较为平静。

因国庆假期，中国主要金融市场10月1日至10月7日休市。

华南一银行交易员称，早盘“资金有点紧，主要还是隔夜。是能借到，就是比较费劲。”

她并指出，从央行今日公开市场净投放，以及此前灵活满足机构临时需求等来看，不必过于担心短期流动性问题。

国庆节前最后一个交易日，隔夜回购因具备跨月功能而备受青睐，该品种当日供不应求。

央行公开市场今日稍早进行了1,200亿元人民币的七天期逆回购操作，利率持平于2.35%。据此计算，本周公开市场将净投放400亿元资金。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8712 1.9949 -12.37

七天 2.3565 2.3788 -2.23

14天 2.7101 2.8006 -9.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1400 2.1600 +198.00

七天 2.6400 0.3900 +225.00

14天 2.5000 0.6300 +187.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.9800 -11.00

七天 2.3700 2.3600 +1.00

14天 2.7100 2.8200 -11.00

Shibor

其中:隔夜 1.9090 1.9890 -8.00

七天 2.4000 2.4080 -0.80

三个月 3.1515 3.1530 -0.15