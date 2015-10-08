国信期货：沪铜技术性反弹难改熊市格局，中长期维持偏空思路

“十一”长假期间，国际金融市场表现抢眼，非农数据疲软增加美联储延迟加息的可能性，加之市场对嘉能可危机的忧虑减弱，铜等大宗商品迎来一波小反弹。然而，面对中国经济疲软和商品供大于求的局面，铜市技术性反弹难改熊市大格局，四季度料难有太好表现。投资者短线宜关注反弹沽空机会，中长期维持偏空思路。

大宗商品 “黄金十年” 已结束，并处于熊市周期。在上游矿物原料的相对紧缺到来之前，有色金属难改整体供大于求格局。根据上海有色网对国内冶炼厂及大型进口矿贸易商的调研，考虑到铜精矿港口现货到货较为平稳，而冶炼厂三季度备货已较为充足，且检修等因素令冶炼厂四季度对现货矿需求较为疲软，因此后期铜精矿现货TC仍有小幅上行空间。目前市场普遍预期明年长协TC将保持在三位数，但较难超越去年107美元/吨的高位。(完)