国信期货：沪铜技术性反弹难改熊市格局，中长期维持偏空思路

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自10月8日的《期货日报》：
“十一”长假期间，国际金融市场表现抢眼，非农数据疲软增加美联储延迟加息的可能性，加之市场对嘉能可危机的忧虑减弱，铜等大宗商品迎来一波小反弹。然而，面对中国经济疲软和商品供大于求的局面，铜市技术性反弹难改熊市大格局，四季度料难有太好表现。投资者短线宜关注反弹沽空机会，中长期维持偏空思路。
大宗商品 “黄金十年” 已结束，并处于熊市周期。在上游矿物原料的相对紧缺到来之前，有色金属难改整体供大于求格局。根据上海有色网对国内冶炼厂及大型进口矿贸易商的调研，考虑到铜精矿港口现货到货较为平稳，而冶炼厂三季度备货已较为充足，且检修等因素令冶炼厂四季度对现货矿需求较为疲软，因此后期铜精矿现货TC仍有小幅上行空间。目前市场普遍预期明年长协TC将保持在三位数，但较难超越去年107美元/吨的高位。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选