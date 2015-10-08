中航期货：避险情绪料推升沪银价格，但表现逊于黄金

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

自5月中旬以来，随着美元展开反弹，贵金属振荡下行。其中，伦敦银从最高17.78美元/盎司下跌至8月下旬的13.98美元/盎司，跌幅超过20%；上期所白银主力合约从5月中旬的3867元/千克下跌至7月底的上市以来最低3150元/千克，跌幅超过18%，之后陷入振荡行情中。对于后市，我们判断，受避险情绪支持，贵金属将趋于反弹，但白银表现或逊于黄金。

从避险作用考虑，黄金优于白银。在贵金属反弹初期，我们判断黄金表现将强于白银，但若后续贵金属整体上涨延续，白银由于投机性更强，波动也将更大。以伦敦市场为例，截至10月6日，黄金与白银的比价为72.32，远高于近5年平均值58—60，我们判断短期黄金表现将继续强于白银，白银主要跟随黄金上涨。(完)

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