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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 09:30 BJT

金属期市：沪铜结束长假后跳涨，空头被迫回补仓位

日本内阁府周四公布，8月核心机械订单较前月意外下降5.7%，让资本支出力度笼罩疑云。

德国经济部周三公布数据显示，德国8月工业生产创一年来最大跌幅，暗示德国第三季经济动能可能已减弱。

国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球镍市2016年将从今年的小幅供应过剩转为短缺2.3万吨，预计中国将带动镍需求增加。(完)

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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 许娜/龚芳)

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