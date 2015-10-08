国泰君安期货：节后谨慎看空大连鸡蛋期价，供应仍在继续增加

相关机构的监测数据显示，2015年8月全国在产蛋鸡存栏量为11.98亿只，较7月增加4.38%，同比增加7.28%，除黑龙江有所减少，其他各省份均有增加；全国育雏鸡补栏量较7月减少5.78%，同比增加12.1%，黑龙江、辽宁、山西增加，河北、河南、湖北、湖南、山东减少。总体看，鸡蛋供应仍在增加。