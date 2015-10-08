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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 09:28 BJT

国泰君安期货：节后谨慎看空大连鸡蛋期价，供应仍在继续增加

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

鸡蛋期货弱势下跌，主力1601合约节前跌破3,800元/500千克的整数关口，节后鸡蛋的基本面难以出现改观，鸡蛋价格将继续承压。

　　相关机构的监测数据显示，2015年8月全国在产蛋鸡存栏量为11.98亿只，较7月增加4.38%，同比增加7.28%，除黑龙江有所减少，其他各省份均有增加；全国育雏鸡补栏量较7月减少5.78%，同比增加12.1%，黑龙江、辽宁、山西增加，河北、河南、湖北、湖南、山东减少。总体看，鸡蛋供应仍在增加。

总体来说，鸡蛋的供需情况仍然没有发生根本性的变化，供应增加、需求较差的情况依旧存在，中期上涨空间有限。鸡蛋主力1601合约下跌幅度较大，目前已经跌破3,800元/500千克整数关口。期货盘面已经提前反映现货的季节性下跌，期货下跌空间可能比较有限。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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