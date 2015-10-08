国泰君安期货：郑糖阶段性上涨告一段落，进入中场休息阶段

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

经过9月的持续性上涨以后，糖价进入中场休息阶段。我们认为，未来糖价进一步上涨的前提是，进口量是否继续被严格控制。

今年8月我国进口食糖27.5万吨，1—8月份累计进口308万吨，预计全年进口430万吨，这意味着未来4个月仍将进口122万吨。国内糖价上涨是建立在国内产需缺口较大、而进口总量被管控的基础之上的，进口量的变化导致糖价出现了剧烈波动。

整体而言，我们认为糖市阶段性上涨行情告一段落，在经过一段时间的休整以后，未来仍有望在金融因素发酵的驱动下展开新一轮上涨行情。预计未来6个月期货价格有望上冲5500—5800元/吨，如果2015/2016榨季的进口量被控制在500万吨以内，那么未来12个月期货价格有望上冲6200—6500元/吨。(完)

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