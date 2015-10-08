港报社评：特首纳入防贿条例，稳定法治亦稳定社会--信报10月8日

前特首曾荫权被廉署起诉两项涉嫌公职人员行为失当罪，现任特首梁振英表示，案件由律政司作出独立决定，没有任何政治考量，包括政府在内的所有人，都不应该由于评论或猜测，影响案件公平审讯，又呼吁外界不应滋扰与案件有关人士，因为事件已进入司法程序。

此案的具体情况，未有司法定夺之前当然不便评论，但有一点始终可以斟酌，不管谁是特首，是否应该纳入《防止贿赂条例》？关于这一点，三年前已开始讨论，但至今仍然未有一个清晰的讲法，遑论订出修例的时间表了。

2012年，时任终审法院首席法官的李国能，主持＂防止及处理潜在利益冲突检讨委员会＂，其后发表报告建议，把特首纳入防贿条例第三及第八条的适用范围。防贿条例第三条订明，公职人士未经许可索取或接受利益，即属违法；第八条则订明，任何与公务机关有事务往来的人士，向有关人员提供利益，如无合理辩解便属违法。李国能发表报告之时，批评现行法例＂完全不恰当＂，形容特首＂无监察、无制衡＂，是制度上的根本缺陷，强调特首＂不应凌驾于法律之上＂。

三年前，梁振英曾以候任行政长官的身份公开表示，认真考虑报告各项建议，上任后尽快落实。事隔三年了，日前再被问到何时履行承诺，梁振英没有明确表态，仅说行政署已发出书面声明。至于行政署的声明，大意是说，由于修订《防止贿赂条例》涉及宪制、法律和运作层面的问题，政府须谨慎处理，详细研究及作通盘考虑，当局会尽快完成有关研究，然后谘询立法会。

谨慎处理无疑是必要的，通盘考虑亦是合情合理，可是李国能批评现行法例不恰当，既然已过了三年，是不是应该有一个明确的方向？须知道，早前的＂特首超然论＂引起广泛讨论，现任终审法院首席法官马道立亦掷地有声地强调，法律面前，人人平等，如果继续容许特首不被纳入防贿条例，难免予人明知有制度上的根本缺陷，而不尝试亡羊补牢之感，甚至为阴谋论者提供无限的想像空间。

关于特首纳入防贿条例与否的问题，前律政司司长梁爱诗日前在电台节目解释，特首如果随便被检控或诬告，会影响地方稳定。被问到是否有＂非明文规定＂，特首在任时不被检控，梁爱诗回答＂是＂。她补充说，若特首涉及严重违法，立法会可以启动弹劾程序，报请人大常委会免除特首任命。

姑且不谈所谓＂非明文规定＂是否合理，即使是明文规定，特首在任时不被检控，亦只应视作暂时性质，不能因此而拒绝修订防贿条例。就以台湾为例，总统具有宪法赋予的刑事豁免权，除犯内乱或外患罪外，非经罢免或解职，不受刑事上之诉究，其用意是避免总统行使职权时受到干扰。因此，陈水扁在任总统之时，虽然牵涉贪腐案件，但一日未卸任，一日也不受刑事诉究。可是，这不代表总统凌驾于法律之上，陈水扁卸任之后不久，马上被检控了，并且定罪入狱。简单而言，刑事豁免权只给予总统暂时的保护，防止诬告之类的事件影响施政。

如果担心特首任内被检控影响香港的社会稳定，或者避免政敌透过司法程序作出干扰，设置暂时性质的刑事豁免机制，未尝不可以考虑。然而问题的核心仍然是特首不能凌驾于法律之上，所以就算有暂时性质的刑事豁免机制，特首还是必须纳入防贿条例的适用范围。

其实说到底，社会的稳定建基于法治的稳定，正如马道立在终审法院大楼启用礼上致辞所说，香港永远都在面对各种挑战，在面对这些挑战时，香港一直视法治为稳定社会的关键元素，这点已反映在《基本法》之中。马道立强调，法治稳定是安定繁荣社会的基石。

由此可见，特首纳入防贿条例，既可稳定法治，亦可稳定社会。（完）

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