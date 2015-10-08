港报社评：国民党失格救选举，早知今日何必当初--明报10月8日

明年1月台湾大选之后，蔡英文带领民进党胜选，台湾再度出现政党 轮替的局面，在岛内岛外几乎没有什么悬念。然而，在距离投票尚有约10 0日之际，国民党突然要撤换原来代表竞逐总统大位的洪秀柱，由党主席 朱立伦顶上。这次阵前易将，对国民党选情带来多大提振作用，尚待观察 ；不过，事态反映国民党进退失据，以举党之力迫退一名＂小女子＂，失 格之处，或许要付出代价。另外，今次事态会否促使国民党进一步分裂， 改变台湾的政治板块和生态，特别值得注意。 过去7年，国民党主政台湾，民衆支持急速流失，这在去年底七合一 地方选举，民进党大胜、国民党惨败显露出来。民进党气势如虹，对于明 年总统大选，国民党内重量级人马对参选都推来推去，洪秀柱表态参选， 声言＂抛砖引玉＂，迫使党内头面人物现身。只是，洪秀柱走完整个党内 初选程序，符合参选资格，所谓党内大佬仍然神隐，无论洪秀柱有意栽花 抑或无心插柳，总之今年7月19日，国民党全国代表大会同意洪秀柱代表 国民党参选总统；这些法定程序，都是在朱立伦主持下完成。昨日的国民 党中常会启动＂换柱＂操作，通过召开临时全国党代会，预期月内会完成 更换总统提名人，改由朱立伦出选总统。 当日包括朱立伦在内的国民党重量级人马，在胜选机会甚微面前，从 个人令誉考量，不肯为党的利益作出承担；洪秀柱歪打正着成为总统提名 人，竞选工程进行了近3个月之后，现在突然要将她迫退。对此，不仅洪 秀柱表明坚持参选到底，岛内不少人对国民党罔顾程序公义，＂欺压＂洪 秀柱，都不以为然。国民党今次做法，被认为偏离了同理心，而且党内一 大堆＂大男人＂与洪秀柱这位＂小女子＂的对比，放在台湾社会的民风、 民情审视，或许有更多人认同洪秀柱。国民党在此事上，失去了作为堂堂 大党、百年老店的应有格调，民衆对弱者的同情和对出尔反尔的反弹，会 否在投票时表露出来，值得注意。 洪秀柱的民调支持度，与蔡英文比较差距悬殊，与亲民党的宋楚瑜比 较，也只是叮当马头，有＂难兄难妹＂之叹。即使洪与宋加起来的支持度 ，与蔡英文仍有大段距离。据熟悉选情人士研判，国民党今次甘冒駡名之 险，制造＂柱下伦上＂局面，志不在总统大位，只是看到连带举行的立法 委员选举，也受到洪秀柱民望低迷的影响；若不改变，恐有惨败之虞。今 次阵前易将，目的为挽救立委选情。另外，据透露迫使国民党中央撤换洪 秀柱的压力，主要来自地方。 国民党历经演变，争权夺利已经掩盖理想使命，特别是国民党本土派 早萌异心。今次＂换柱＂事件，中南部最积极，地方领袖甚至宣称要组织 ＂台湾国民党联盟＂，迫使国民党及早撤换洪秀柱，否则会有进一步行动 ，云云。由此看来，为了洪秀柱的问题，国民党埋下了大分裂的种子。现 在已经启动＂换柱＂，国民党分裂危机暂时可免爆发，不过一般认为国民 党进一步裂解，或许会在选举之后。 目前情势，只要民进党不再犯大错，不再有类如陈水扁治下的贪污腐 败，则起码未来8年，国民党将难有翻身之日。随着时日愈推移，国民党 若不调整，与岛内民情更脱节，往后看不到在政治上有更大发展机会。政 客只看现实利益，若国民党未能满足利益渴求，则＂台湾国民党＂会否由 虚拟而成为实体，就成为愈趋迫切的悬念。这是关乎台湾政治板块重组， 为两岸现状带来改变的潜在因素。洪秀柱的统一言论，国民党视为＂换柱 ＂理据之一，现在她宣称誓不退选，折射出来岛内对两岸定位的争议，反 映今次选举牵动两岸现状的一面。其实，＂中国国民党＂与＂台湾国民党 ＂的消长，也从＂换柱＂事件折射出来。 现在国民党的乱局，最高兴的肯定是民进党。国民党分崩离析、各自 盘算，对照民进党团结一致、上下一心，优劣立见，胜负只待完成程序而 已。有台独党纲的民进党再度执政，在美国、日本加强围堵中国的亚太形 势下，台湾与大陆将出现什么状态的互动，备受关注。这是国民党掉失台 湾政权之后，北京要面对和处理的新局面。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘