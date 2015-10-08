瑞达期货：大连棕榈油期货多头走势仍将延续

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自10月8日的《期货日报》：
棕榈油1601合约自8月底以来，呈振荡上行走势，价格重心不断上移，一度上冲4500元/吨的整数关口以及60日均线压力位，这说明市场多头力量“跃跃欲试”，正逐渐消化上方空头压力。
布林通道开口也逐渐扭转了上半年的下行态势，目前逐渐走平且有收缩迹象，这意味着价格的转势（由空转多）形成。同时期货价格“紧贴”通道上轨运行，也说明了多头势明显开始主导着价格走势。
操作上，投资者可在4430—4490元/吨一带买多，以4330元/吨为止损点，目标4900元/吨。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选