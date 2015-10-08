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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 09:35 BJT

瑞达期货：大连棕榈油期货多头走势仍将延续

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

棕榈油1601合约自8月底以来，呈振荡上行走势，价格重心不断上移，一度上冲4500元/吨的整数关口以及60日均线压力位，这说明市场多头力量“跃跃欲试”，正逐渐消化上方空头压力。

　　布林通道开口也逐渐扭转了上半年的下行态势，目前逐渐走平且有收缩迹象，这意味着价格的转势（由空转多）形成。同时期货价格“紧贴”通道上轨运行，也说明了多头势明显开始主导着价格走势。

　　操作上，投资者可在4430—4490元/吨一带买多，以4330元/吨为止损点，目标4900元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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