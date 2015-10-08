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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 09:38 BJT

更新版-台湾央行：下周一将增发14天期定存单，利率0.38%

(新增细节)

路透台北10月8日 - 台湾央行周四表示，下周一(12日)将增发14天期定存单，利率0.38%。

本周五原是央行9月25日发行的14天定存单到期日，但金融市场因公众假期休市一日，因此顺延至下周一增发。

今日仍开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限；央行存单到期总额为2,398.5亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行2,288.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为186亿台币，累积超额准备为672亿台币、加计前期1%的超额准 备2,403亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校)

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