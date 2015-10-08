港报社评：临阵＂换柱＂忧分裂，处理须慎防崩盘--文汇报10月8日

昨日国民党中常会通过提案，将在近期召开临时代表大会，拟换下在 7月份由国民党＂全代会＂正式确认的参选人洪秀柱，由党主席朱立伦亲 自出马角逐明年初的台湾地区最高领导人选举。离选举还有短短三个月， 国民党临阵＂换柱＂，据称是为了挽回岌岌可危的立委选情。但观察人士 认为，如此违反常规地换将，不但可能会对原先已经不妙的选情毫无补益 ，反而会因进退失据而全面崩盘。如果出现这种局面，不仅可能令岛内政 治格局严重失衡，也势必对未来的两岸关系发展增添新变数。 台湾岛内政坛近期风云变幻。国民党在去年底＂九合一＂选举失败后 ，一直弥漫着悲观、失望和无所作为的情绪，导致包括党主席朱立伦在内 的＂实力人士＂，对明年初的台湾地区最高领导人选举纷纷犹疑退避。只 有时任＂立法院＂副院长的洪秀柱宣布参选，并在今年7月19日的国民党 ＂全代会＂中，获通过提名为参选人。数月以来，洪秀柱非常努力地开展 竞选工作，但由于多方面的原因，加上国民党内组织乏力、军心涣散，各 有所谋，未能形成团结一心支持她参选的力量，导致洪的民调支持度明显 低于对手民进党蔡英文。 到这个时候，国民党决策层作出临阵换将的决定，改由朱立伦出马， 希望即使输了最高领导人选举，也能够尽量改善＂立法委员＂的选情，不 至于双双大败。但这个如意算盘能否打响，实在是面对太多矛盾纠结因素 ，有太多不可预期的变数。从目前情况看，一厢情愿的味道很浓。因为， 洪秀柱取得了党内部分力量的信任和支持，在既定机制上也已经占有不可 轻易否定的制度地位，加上她表明了坚持不退的决心，如果月内举行的国 民党＂全代会＂强行通过朱立伦取代洪秀柱参选，很大机会造成国民党内 的又一次重大分裂。就算部分＂立委＂的选情或许可以改观，但总体而言 ，对国民党已经是危如累卵的政党体系，很可能将是一次致命的打击。 随着台湾地区政治制度的改变，其政党轮替已经常态化。国民党自20 08年重新当政以来，在两岸的共同努力下，在坚持＂一中＂原则、认同＂ 九二共识＂的基础上，两岸关系走上了和平发展的道路，两岸关系不断朝 着积极方向变化，显示出合作共赢的前景。这是国民党当政的重要政绩之 一，也是国民党与主张＂台独＂路线的民进党的最大区别。洪秀柱在竞选 期间，提出了要进一步推动两岸关系发展的主张，可谓顺应时势，有利于 为海峡两岸互信共赢打下更稳固的基础。可惜的是，国民党内有些人不但 不认同洪秀柱的这些主张，相反认为这是导致洪民调下跌的原因。舍本逐 末，弃利趋害，实在令人唏嘘。 有舆论认为，国民党现时最需要的，是客观检讨目前民调落后的真正 原因，关键是首先要真正团结一心，杜绝内讧，重新上路，提振支持蓝营 的民众信心。支持两岸和平发展的台湾民众，始终构成台湾最基本的主流 民意，应该也是国民党的基本盘。维系和凝聚这些民众，国民党就拥有稳 定的支持力量，这次输了，下次还可以东山再起；如果一旦失去了这些基 本的支持力量，国民党也就气数尽矣。大局的得失之间，还望国民党决策 层慎思明辨。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘