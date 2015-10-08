港报社评：及早防范不良APP毒害学生--星岛日报10月8日

手机的应用程式五花八门，性质愈来愈多样化，近期更有部分内容带 不良意识，并在学生中流行。手机是很＂私人＂的用品，学生下载甚么应 用程式，玩那些游戏，家长与学校都难以知悉，即使含有＂毒素＂，也无 从干预，实在令人忧虑。为免学生进一步受到荼毒，家长与学校都必须及 早防范。 昨天一所学校向家长发出通告，说一些鼓吹跳楼的应用程式游戏正在 流行，传递跳楼＂刺激好玩＂的极错误观念。更甚者，部分学生将上述程 式的元素和动作，用于日常游戏中，例如包剪揼＂猜楼梯＂，输者要模拟 跳楼动作。该校表示非常担心学生受耳濡目染，遇到困难时误以为可用这 方式＂解决＂，或把跳楼当成是一种游戏。该校已明令严禁学生玩上述游 戏，并希望家长正视。 该校对学生平日行为的观察敏锐，并迅速采取行动，避免学生进一步 受这类程式影响，做法十分正确，也值得教育界参考。因为学生堕入不良 意识陷阱，学校与家长往往都不知不觉，到造成恶劣后果时，已后悔莫及 。如果能在初期发现，只要处理得宜，做好辅导，悲剧往往可避免。 对于网上游戏与应用程式的影响力，绝对不应低估。本报记者看过该 校提及的其中一个应用程式，内容是一个人堕楼后，模拟撞倒不同物品而 继续下跌的＂过程＂，性质就像玩凌空跃跳的游戏，令人容易将模拟世界 和现实世界混而为一。这种似真似假的错象，在某种处境下，可能对个别 人造成影响。 外国也有类似的个案，一些青少年沉迷于充满暴力的战场枪击游戏， 经过长年累月薰陶，当在生活中遇到挫折时，会突然拿枪向人射击，而以 为自己只是在玩网上杀人游戏。 除了上述应用程式外，最近也有一些社交App，玩的人愈玩愈疯狂， 竟然上载一些十分越轨的男女行为，但一直未受监管，直至引起广泛关注 与声讨后，到近日才被下架。由此可见，这类不良应用程式此起彼落，已 防不胜防。 由于手机在生活中不可或缺，大部分家长都会让子女拥有手机，在上 课期间，学校还可以限制学生使用，但下课后或休息时，就不容易管制。 在课余时间，家长亦难以干涉子女如何使用手机。所以，要防止学生受不 良程式影响，难度不小。 虽然困难，但学校与家长也要努力时刻留意学生有没有下载鼓吹不良 意识、过度暴力与色情的程式，如果有所发现，立即加以阻止和劝导。平 日交谈时，也应给学生打＂防疫针＂，解释有关程式中的错误观念，协助 他们建立正确思维，及早抗拒＂毒素＂入侵。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘