全球经济：OECD称下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透利马10月7日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三称，OECD下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险。
“我们可能下修原始的增长预估，但我们不认为经济有任何类似以往的瘫痪形式，”葛利亚在国际货币基金组织(IMF)年会前的记者会说。
“我们只是处于增长放缓，不是出现负成长，而是经济增速放慢。美国情况比较好，欧洲仍然迟滞，...更重要的差别在新兴市场，目前看来新兴市场可能有较大的挑战。”(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选